دمشق - هدى العبود



علق الفنان فراس إبراهيم على الجدل الذي أثاره مسلسل «شرف»، من تأليف ديانا جبور وإخراج مجيد الخطيب، قائلا: «إنه صور بأدب».

جاء ذلك من خلال استضافته في برنامج et بالعربي، مؤكدا إمكانية تصوير العمل بقلة أدب، لأن الموضوع جريء جدا، لذلك لم يتضمن المسلسل أي لقطة خادشة، مشيرا الى أن هذه الأمور متعمدة، كون أحداث المسلسل جريئة ولا تحتمل أن تكون هناك جرأة للصورة البصرية حتى يتقبله الجمهور.



وردا على سؤال يتعلق بعودته الى عالم الإنتاج الدرامي، قال «بسبب تغير الظرف الإنتاجي بعد الأزمة السورية فلا مجال للتسرع في هذا المجال بالذات، لأن الخسارة حاليا لا تعوض، إضافة للأمور التي اختلفت عما سبق كأجور الفنانين».