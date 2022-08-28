القاهرة - محمد صلاح



نفت الفنانة ميرفت أمين صحة شائعات تدهور حالتها الصحية، وسخرت من الشائعة التي راجت أخيرا حول وفاتها متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا، مؤكدة أنها لا تعاني من الفيروس أساسا ولم تصب حتى بنزلة برد، وقالت إن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يواظبون على نشر الشائعات عنها بين فترة وأخرى، ولكنهم قديما كانوا يروجون شائعات زواجها سرا، والآن يكتبون أنباء وفاتها.



ميرفت تصدت لشائعة الوفاة بمداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» على قناة «الحدث اليوم»، وبدأت المكالمة قائلة: «أنا المرحومة» في سخرية من الشائعة، وأضافت: «كانــــوا بيجوزوني ودلوقتي بيموتوني، كل فترة بينوبني من الحب جانب، لكن الحاجات دي مبتفرقش معايا، لكن إللي بيزعلني قلق الأسرة والأصدقاء عليا من الشائعات دي».