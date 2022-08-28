بيروت - بولين فاضل



عن عمر 42 سنة توفي المطرب جورج الراسي شقيق الممثلة نادين الراسي في حادث سير مروع عند نقطة المصنع الحدودية آتيا من سورية عبر الحدود، حيث ارتطمت سيارة الراسي وهي من نوع كيا بالحاجز الوسطي للأوتوستراد الدولي بين بيروت ودمشق، وأظهرت صور السيارة المحطمة فداحة الحادث الناتج، كما يبدو، عن سرعة فائقة مع عدم وضع حزام الأمان، لاسيما أن جورج من هواة السرعة وسبق أن نجا مرارا من حوادث سير تركت آثارا على وجهه.

ومن المفارقات أن جورج تعاون في العام 2008 مع جمعية اليازا التي تعنى بالتوعية من حوادث السير وأنجز معها كليبا توعويا يتضمن مشهدا لارتطام سيارته بالحائط، وهو مشهد أبى إلا أن يصبح حقيقة مدمية للقلوب بعد 14 عاما.



والفنان جورج الراسي مطلق من عارضة الأزياء سابقا جويل حاتم ابنة جراح القلب الشهير البروفيسور جو حاتم وله منها ولد عمره 8 سنوات تتوزع إقامته بينه وبين والدته.