عبدالحميد الخطيب



«رغم ان الحفل بعد شهرين من الآن، إلا أن التذاكر Sold Out في أقل من 12 ساعة»، هذا ما حدث بمجرد فتح الحجز على الحفل المنتظر لفرقة ميامي الكويتية والنجم المصري محمد حماقي الذي سيقام الجمعة 28 أكتوبر المقبل في قاعة «أرينا» بمجمع «360»، حيث انهال الجمهور على شراء التذاكر لحضور هذه الليلة الغنائية الموسيقية المتميزة بنجومها.



محبو «ميامي» سيكونون على موعد مع الفرقة التي ستطل مع أعضائها خالد الرندي ومشعل ليلي وطارق محمد لتمتعهم بـ «كوكتيل» من أغنياتها المشهورة التي ترضي جميع الأذواق، ومن المتوقع ان تقدم «صبوحة» و«شلون أنساك» و«فيكم طرب» و«بستانس» و«الليلة» و«شيلوها شيلة» و«يا حلوكم» و«فرصة سعيدة» و«السلام لله» و«عاشوا» و«يا علايا» و«صبوحة»، وغيرها.



من جانبه، سيشدو حماقي بمجموعة منتقاة من أعماله المعروفة، لاسيما من ألبومه الأخير «يا فاتني»، والذي يضم أغنيات مثل «زيها مين، طالع موضة، نادانا، لا ملامة، عايزك تسمعني» وغيرها.



الجدير بالذكر ان فرقة «ميامي» أحيت الفترة الماضية حفلا ناجحا ضمن مهرجان «Road Rush» لسباق السيارات بمشاركة الفنان بدر الشعيبي والفنانة الإماراتية شمة حمدان ومغني الراب دافي، وذلك في «مدينة الكويت لرياضة المحركات» وسط حضور جماهيري غفير من الأسر والنساء.