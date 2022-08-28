أعربت جمعية بصائر الخيرية عن سعادتها بتكريم الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية السيد مسلم السبيعي لها، لتبرعها لمشروع إفطار صائم ومشروع النادي الصيفي لأبناء الحضانة العائلية، ولدورها والفعال في الأنشطة المجتمعية عامة.

وكان التكريم في مكتب السبيعي بحضور السيد ماجد الشيباني ممثلًا عن جمعية بصائر الخيرية وحضور مراقب إدارة التوعية والإرشاد بوزارة الشؤون الاجتماعية السيد طارق القطان.



وقد أثمر اللقاء بين ممثل جمعية بصائر السيد ماجد الشيباني وبين السبيعي على اتفاق الجانبين على التعاون المشترك ودعم الأنشطة التوعوية التي تخدم نزلاء دور الرعاية الاجتماعية.