أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأميركية أن حصيلة عدد حالات الإصابة بجدري القرود بلغت 17432 حالة في مختلف الولايات حتى امس وسط توقعات الخبراء بأن يكون الفيروس قد بلغ ذروة تفشيه في اميركا.



وذكر بيان للمركز الأميركي أن حالات الإصابة بلغت 3291 حالة في ولاية كاليفورنيا الأميركية وحدها، وتليها ولاية نيويورك التي سجلت 3124 حالة، ثم ولاية فلوريدا بعدد 1739 حالة وولاية تكساس التي سجلت 1472 حالة وتلتها جورجيا بعدد 1299 حالة.



جاء ذلك، فيما حلت منطقة الأميركتين موقع أوروبا كأكبر منطقة بها أكبر عدد - أكثر من الثلثين - من الإصابات المؤكدة حديثا بجدري القرود على مستوى العالم في الأسابيع الاخيرة، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د.تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحافيين إنه بينما انخفض عدد الحالات المبلغ عنها عالميا مؤخرا بنسبة 21%، زادت الحالات الجديدة في الأميركتين.



وفي المراحل الأولى من تفشي المرض، أبلغت المنطقة الأوروبية عن أكبر عدد من الإصابات، لكن في الأسابيع الأربعة الماضية شكلت الأميركتان حوالي 60.3% من الحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم مقابل 38.7% في أوروبا.

وقال تيدروس «هناك مؤشرات على تباطؤ تفشي المرض في أوروبا، حيث تساعد مجموعة من إجراءات الصحة العامة الفعالة وتغيير السلوك والتطعيم في منع انتقال العدوى».

وأضاف «مع ذلك، في أميركا اللاتينية على وجه الخصوص، يتضافر عدم كفاية الوعي أو إجراءات الصحة العامة مع نقص الوصول إلى اللقاحات لإشعال لهيب التفشي».