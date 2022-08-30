حضر طلبة العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية في الكويت محاضرة قدمها وزير خارجية جزر المالديف الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد، وذلك بدعوة من مدير معهد سعود الناصر الديبلوماسي الكويتي السفير ناصر الصبيح.



وأكد الرئيس عبدالله شـــاهد دور الشـبـــاب في المجال السياسي، وناقش عددا من القضايا الاجتماعية الحالية، إضافة إلى السياسات الدولية والأمن والسلام القوميين، كما شدد على أهمية التصدي لمشكلة التغير المناخي، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه الأزمة المتصاعدة، وتنمية وعي الشباب بالقضايا البيئية.



وأكــــدت الأسـتـــاذة المسـاعـــدة فــي العلوم السياسـيـــة بالجامعة د.شريفة العدواني أهمية إلمام طلبة العلاقات الدولية بتخصصهم داخل وخارج الفصول الدراسية، بحيث يكتسبون المعرفة العملية والحكـمــــة الأكاديمية والتطبيقيـة في المجال،



مبيـنـــة «أن الــرئيس عبدالله شاهد سـلــــط الضوء على التحديات التي تواجه شبابنا في المستقبل، ومنها تعددية الأطراف أثناء حالة عدم اليقين الجيوستراتيجي، اضـافة إلى الحـــاجة



لتطوير مؤسسات دولية والتصدي لمشكلة التغير المناخي».



وتابعت العدواني: إن الموضوعات المطروحة في هذه المحاضرة تدرَّس في الفصول وتمارس في الحياة الديبلوماسية، كما تتيح هذه المحاضرات الربط بين الجوانب الأكاديمية والعملية في المجال وتعزز نمو الطلبة الشخصي والمهني، متقدمة بالشكر للسفير ناصر الصبيح ومعهد الكويت الديبلوماسي على دعوة الطلبة.



اختتمت المحاضرة بمجموعة من الأسئلة التي وجهها الحاضرون من الديبلوماسيين الشباب والسفراء وممثلو السفارات للرئيس عبدالله شاهد.



وتستمـــر الجامعــــة الأمريكية في الكويت في غرس المعرفة ومهارات القيادة لدى طلبتها من خلال إتاحة الفرصة لهم لحضور هذه المحاضرات، كما تحرص على تعزيز تطورهم الأكاديمي داخل وخارج الفصل الدراسي.