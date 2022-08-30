عبدالعزيز الفضلي



عقد مدير عام منطقة حولي التعليمية وليد بن غيث اجتماعا مع مديري مدارس المنطقة ومساعديهم وذلك للاطلاع على استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد 2022/2023.



وأشاد بن غيث بجهود الهيئة التعليمية والإدارية المبذولة في المدارس واستعداداتهم لاستقبال العام الدراسي الجديد مع العودة الشاملة للطلبة في جميع المراحل التعليمية.



وشدد بن غيث على ضرورة الالتزام بموعد توزيع الكتب على الطلبة في الوقت المناسب وتوفير الأثاث المدرسي لهم.



واستمع بن غيث لجميع الاستفسارات والأسئلة من قبل المديرين والمديرين المساعدين المتعلقة باستعدادات المدارس في منطقة حولي التعليمية، مؤكدا أن المنطقة تقوم بجهودها لتوفير كل ما تحتاج اليه المدارس لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى قبوله أي استفسار خاص من خلال التواصل شخصيا مع مدير المنطقة التعليمية، متمنيا عاما دراسيا مليئا بالنجاح.



كما تطرق الاجتماع إلى العديد من النقاط المهمة التي تخص الصيانة المدرسية والنظافة والحراسة.