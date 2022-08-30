ثامر السليم



حرصاً على تفعيل وترسيخ سياسة الباب المفتوح وتوسيع نطاق وسبل التواصل بين المسؤول والمواطن، لإتاحة فرصة تفاعل حقيقية مع قضايا وهموم المواطنين عن كثب من خلال طرح ملاحظاتهم وآرائهم، والاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم بكل شفافية وحرية، وتماشيا مع توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وتعزيزا للتواصل مع المواطنين، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت، أن الإدارة الجامعية دعت نواب المدير وعمداء الكليات ورؤساء مراكز العمل إلى ضرورة إجراء زيارات وعقد اجتماعات بشكل دوري مع مرؤوسيهم للوقوف على آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم واتباع سياسة الباب المفتوح وذلك لتحسين وحسن سير العمل.



ولفتت المصادر إلى ضرورة تخصيص رقم واتساب وايميل لكل مركز عمل والإعلان عنه في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وذلك لتلقي آراء ومقترحات منتسبي الجامعة وأولياء الأمور والمراجعين مع تزويد الأمانة العامة بالجامعة بالمعلومات والبيانات المشار إليها للإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة.