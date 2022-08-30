عبدالعزيز الفضلي



تقدم الوكيلان المساعدان بوزارة التربية ياسين الياسين وصلاح دبشة باستقالتهما من عملهما لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، الذي وافق على استقالتهما اعتبارا من 28 الجاري. ‫

وفي تفاعل مع هذه الخطوة، أكد رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي أن استقالات بعض القيادات التربوية من وكلاء مساعدين قد تكون جاءت بناء على معطيات عديدة، وعلى موجب المرحلة السياسية الجديدة على مستوى الدولة بشكل عام ووزارة التربية بشكل خاص، وهي في أي حال من الأحوال تعطي مؤشرا إيجابيا يدعو إلى التفاؤل ببدء مرحلة جديدة على مستوى وزارة التربية على وجه التحديد، ومنعطفا قد يساهم في إيجاد آلية عمل جديدة على المستوى القيادي للوزارة تتناغم مع الأوضاع والمتطلبات المستجدة دون أن نعني في ذلك التقليل من الدور الذي قدمته القيادات المستقيلة التي أعطت وقدمت كل ما لديها من أجل النهوض والارتقاء بمسيرتنا التربوية في ظل ظروف صعبة للغاية مرت عليها خلال فترة جائحة كورونا وفي ظل عدم الاستقرار القيادي على مستوى الوزارة.

وأضاف الهولي وفي الوقت الذي نشيد ونثني على الخطوة، إلا أننا لا بد أن نؤكد على الأهمية البالغة في اختيار قيادات بديلة قادرة على ملء الفراغ، وفي تحمل المسؤولية على أن يتم الاختيار وفق آلية واضحة تتوافق مع الأهداف والتطلعات المنشودة، خاصة في ظل المرحلة الحالية الصعبة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد الذي سيشهد العودة الكاملة لنظامنا التعليمي، والحاجة الماسة لاستكمال كافة الاستعدادات وتهيئة المناخ التربوي المناسب والمستقر لأهل الميدان.