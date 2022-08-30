أعلنت «البلدية» أن حصيلة حملة الكشف على السراديب المستغلة تجاريا في المباني، ومخالفات البناء على أسطح العقارات الاستثمارية التي جاءت في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من المدير العام م.أحمد المنفوحي بالتعاون مع قوة الاطفاء العام ووزارة الداخلية والجهات المعنية في جميع المحافظات لمنع استخدام السراديب مخازن او محال بالمخالفة للوائح والنظم في لائحتي البناء وتراخيص المحلات وكذلك لائحة المحلات المقلقة للراحة وخطورة تلك المخالفات على الأرواح والممتلكات في حال استخدامها في غير الأغراض المرخصة من أجلها او ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية.



وأسفرت الجولات التفتيشية لفرق البلدية خلال الاسبوع الثالث في جميع المحافظات على مستوى البلاد عن تحرير 91 مخالفة وإنذارا، تحرير 18 أمر إغلاق لسراديب مخالفة وإخلاء 12 سردابا فضلا عن عمل 42 بلوك لقسائم مخالفة حتى تتم إزالة أسباب المخالفات.



وفي هذا السياق، أكدت البلدية على مواصلة تكثيف الجولات الميدانية من قبل الفرق الميدانية في جميع المحافظات لتفعيل دورها الرقابي وللتأكد من عدم استغلال السراديب بخلاف ما هو مرخص لها في المخطط الهندسي، فضلا عن التأكد من عدم ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية، لافتة إلى تواصل عمليات الرصد والحصر للسراديب المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها بما فيها إغلاق السراديب المستغلة تجاريا وتحميل المخالفين المسؤولية القانونية.