بداح العنزي



حددت البلدية ساعات عمل عمال الكنس اليدوي بأفرع بلديات المحافظات.



وقال م.المنفوحي في كتاب إلى وكيل وزارة الداخلية:



في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع جهتكم لمنع الظواهر السلبية والأعمال المخالفة للقانون.



وفي هذا الصدد، نحيطكم علما بالمواعيد المحددة لعمال النظافة القائمين بالكنس اليدوي بكافة أفرع البلدية بالمحافظات على النحو التالي:



صيفا: يبدأ العمل من الساعة 3 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.



شتاء: يبدأ العمل من الساعة الرابعة صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.



المناطق التجارية والجمعيات التعاونية والشواطئ على فترتين على النحو التالي:



أولا: الفترة الصباحية: يبدأ العمل من الساعة 3 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.



ثانيا: الفترة المسائية: يبدأ العمل من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 12 منتصف الليل.



التفضل بالإحاطة والعلم حتى يتسنى لجهتكم اتخاذ اللازم حيال من يتسترون أو ينتحلون صفة عمال الكنس اليدوي خارج المواعيد المحددة لممارسة أعمال تخالف القانون.