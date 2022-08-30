عبدالله الراكان



قامت الفرق الرقابية في بلدية الجهراء بالتعاون مع قوة الاطفاء العام بجولة ميدانية صباح امس على السراديب واسطح المباني الاستثمارية المستغلة تجاريا في المحافظة حيث أغلقت 5 سراديب استغلت مخازن متنوعة وحررت 5 مخالفات لأصحاب العقارات والمحلات، وايضا وضع «بلوك» لاصحاب العقار لحين استكمال الإخلاء بعد الحضور الى مبنى البلدية للتأكد من سلامة الإجراءات.



وقال رئيس فريق طورائ الجهراء م.ثويني المطيري: من خلال الحملة التي تقوم بها البلدية للكشف على السراديب المخالفة وغير المرخصة يتم الكشف الميداني على المخالفات بتوجيهات من وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس للقضاء على الظاهرة وتطبيق القانون من خلال لائحة البناء وتراخيص المحلات، مشيرا الى ان اغلب السراديب تخصص للتخزين غير المنظم أو المرخص به موضحا ان الاجراء بعد الكشف يكون بعمل بلوك على مالك العقار ومخالفة المستثمر او مستأجر المخزن واغلاقه اداريا لحين الاخلاء.



وأضاف المطيري ان الحملات على السراديب تتم بالتعاون مع قوة الاطفاء العام، لافتا الى تنسيق البلدية مع جهات الدولة للتصدي لظاهرة استغلال السراديب لغير الغرض المخصص لها، مؤكدا ان اي مخزن في العقارات الاستثمارية يعتبر مخالفا للوائح والتي أكدت ان السراديب تستغل في العقارات الاستثمارية فقط لمواقف السيارات ولفائدة أصحاب العقار ولكن في الاغلب تستخدم كمخازن.



وطالب الجميع بالتعاون مع الجهات الرقابية للكشف عن هذه السراديب التي تستخدم مخازن وبسرعة الاخلاء حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، مشيرا الى ان البلدية حازمة وجادة في محاربة هذه الظاهرة، والفرق الرقابية تعمل على مدار الساعة للقضاء على المخالفات.