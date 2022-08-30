أعلنت أوكرانيا أمس اطلاق هجوم مضاد طال انتظاره في جنوب البلاد بعد دخول الغزو الروسي شهره السابع.



ونقل تلفزيون سوسبيلن الأوكراني عن ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية الأوكرانية قولها «بدأنا عمليات هجومية في اتجاهات مختلفة، بما في ذلك منطقة خيرسون».



وأكدت المتحدثة هذا النبأ بعد دقائق في إفادة صحافية.



وقالــت هومينيــوك إن قصف ممرات الإمداد والتموين الروسية في الجنوب في الآونة الأخيرة «أضعف العدو بلا شك»، مضيفة أن أكثر من عشرة مستودعات للذخيرة الروسية تعرضت لضربات خلال الأسبوع الماضي.



غير أن هومينيوك امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الهجوم الجديد.



وقالـــت «أي عمليــة عسكرية تحتـــاج إلى الصمت»، مضيفة أن القوات الروسية في الجنوب «أقوى بصورة ما» إذ جرى حشدها على مدى زمني طويل.



واقتحمــت القــــوات الأوكرانيــــة الخطــوط الأمامية الروسية فــي منطقة خيرسون، وفقا لما ذكرته شبكة هرومادسك الأوكرانية.



وتردد أنه تم إجبار الوحدات الانفصالية وقوات مشاه البحرية الروسية الداعمة في دونيتسك على التقهقر. ولم يتم الافصاح عن مواقع محددة أكثر للمكاسب على الأرض، ولم يتسن التأكد من المعلومات بصورة مستقلة.



وتخطط أوكرانيا منذ فترة لشن الهجوم المضاد في مناطقها الجنوبية التي تحتلها روسيا منذ شهرين، وذلك بعد تحقيقها ضربات نوعية خلف الخطوط الأمامية الروسية لاسيما في شبه جزيرة القرم، بفضل الأسلحة المتطورة التي يزودها بها الحلفاء.



وفي هذا الاطار، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده ستواصل دعمها دفاعا عن أوكرانيا لأطول فترة ممكنة وسترسل أحدث الأسلحة إلى كييف في الأسابيع المقبلة.



وأضاف شولتس خلال زيارته للعاصمة التشيكية أنه بخلاف إرسال أنظمة دفاع جوي متقدمة وأنظمة رادار وطائرات مسيرة، فإنه بإمكان ألمانيا أن تتحمل مسؤولية خاصة فيما يتعلق ببناء قدرات المدفعية والدفاع الجوي الأوكرانية.



بموازاة ذلك، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على تويتر أمس إنها ستقوم بعمليات تفتيش في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا هذا الأسبوع.



ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من المفاوضات التي سعت خلالها الوكالة للوصول إلى المنشأة، التي يعمل موظفوها الأوكرانيون بأوامر من القوات الروسية، وهو وضع قالت وكالة الطاقة الذرية إنه يهدد سلامة أكبر محطة نووية في أوروبا.



وستقوم البعثة التي يقودها المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي بتقييم أي ضرر حدث جراء القصف الأخير بالقرب من المحطة في زابوريجيا، والذي يتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنه.



وقال غروسي على تويتر أمس «علينا أن نحمي سلامة وأمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا»، ونشر صورة له مع 13 موظفا آخرين على ما يبدو في صالة كبار الشخصيات في مطار فيينا.



ومضى قائلا «نحن فخورون بقيادة هذه المهمة في زابوريجيا في وقت لاحق من الأسبوع الحالي».



وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إنها لن تعلق على رحلة بعثة وكالة الطاقة الذرية «لأسباب أمنية». ودعت الأمم المتحدة وأوكرانيا إلى سحب المعدات العسكرية والأفراد من المحطة لضمان عدم استهدافها.



إلى ذلك، نقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤول عينته روسيا في شرق أوكرانيا قوله امس إن السلطات ستضمن سلامة بعثة الوكالة الدولية.



ونقلت تاس عن السلطات المدعومة من روسيا في المنطقة قولها اليوم الاثنين إنه لم يتم إبلاغها بتفاصيل الزيارة.