يواجه ملايين الأشخاص في مناطق شاسعة من باكستان تداعيات الفيضانات الناجمة عن أسوأ أمطار موسمية خلال عقود أسفرت عن سقوط 1061، وجرفت أعدادا لا تحصى من المنازل ودمرت محاصيل زراعية حيوية، وتهدد بفيضان نهر إندوس الرئيسي في البلاد.



وأعلنت وزيرة التغير المناخي شيري رحمن أن ثلث مساحة البلاد «تحت الماء حاليا» ما يمثل «أزمة ذات أبعاد لا يمكن تصورها».



وأعلن مسؤولون أن 1061 شخصا لقوا حتفهم منذ يونيو عندما بدأ هطول الأمطار الموسمية غير أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير إذ عزلت مئات القرى في شمال البلاد الجبلي بعدما اجتاحت مياه الأنهر التي فاضت عن ضفافها طرقا وجسورا.



وطالت أضرار الفيضانات هذا العام أكثر من 33 مليون شخص، أي واحدا من كل سبعة باكستانيين، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.



وأضافت الوزيرة في تصريحات لوكالة فرانس برس «كل (البلد) مجرد محيط كبير، ليس هناك مكان جاف يسمح بوضع المعدات لسحب المياه».



وتقارن فيضانات هذه السنة بمثيلاتها في 2010، الأسوأ في السجلات، عندما قضى أكثر من ألفي شخص.



ولجأ ضحايا الفيضانات إلى مخيمات إيواء مؤقتة انتشرت في أنحاء البلاد، حيث لا يخفون يأسهم.



وتحول جزء كبير من إقليم السند إلى بركة مياه شاسعة ما يعرقل عملية إغاثة ضخمة يقودها الجيش.



وقال ضابط كبير لوكالة فرانس برس «لا مهابط أو طرقا متاحة.. طيارونا يلاقون صعوبة في الهبوط».



وتواجه مروحيات الجيش صعوبات في نقل الناس إلى مناطق آمنة في الشمال بسبب المخاطر التي تطرحها الجبال الشاهقة والوديان العميقة على الطيران.



وقد فاضت الكثير من الأنهر في إقليم خيبر بختونخوا، حيث يعتبر من أكثر المواقع جذبا للسياح، مدمرة عشرات المباني من بينها فندق يضم 150 غرفة.



وأعلنت الحكومة حالة طوارئ وناشدت المجتمع الدولي المساعدة. ومنذ أمس الأول، بدأت أولى طائرات الإغاثة بالوصول، آتية من تركيا ودولة الإمارات وغيرها من الدول.



وتأتي كارثة الفيضانات في أسوأ الأوقات بالنسبة لباكستان التي يشهد اقتصادها انهيارا حادا.



وارتفعت أسعار السلع الأساسية ولاسيما البصل والطماطم والحمص، بينما يتحسر الباعة على نقص الإمدادات من إقليمي السند والبنجاب، بعدما اجتاحتهما الفيضانات.



وقال مكتب الارصاد الجوية إن البلاد ككل سجلت ضعف معدل الأمطار الموسمية المعتاد، لكن متوسط هطول الأمطار في بلوشستان والسند بلغ أربعة أضعاف معدلاته في العقود الثلاثة الماضية.



وبلغ منسوب الأمطار التي تساقطت على بلدة باديدان الصغيرة في السند أكثر 1.2 متر منذ يونيو، ما شكل أعلى معدل في البلاد.



وفي مختلف أنحاء السند تنتشر خيم يقيم فيها آلاف النازحين على امتداد الطرق السريعة وخطوط السكك الحديد، والتي غالبا ما تكون المواقع الجافة الوحيدة المتوافرة.



ويصل المزيد منهم يوميا إلى الطريق الدائري لمدينة سوكور وتتكدس أمتعتهم على قوارب وجرارات أثناء بحثهم عن مواقع إيواء بانتظار انحسار مياه الفيضانات.



وقال عزيز سومرو المشرف على سد سوكور لوكالة فرانس برس إنه من المتوقع أن تصل المياه إلى السد في الخامس من سبتمبر، لكنه عبر عن ثقته بأن بوابات السد البالغ عمرها 90 عاما ستتكيف مع الأمر.



ويحول سد نهر إندوس المياه إلى قنوات تمتد على 10 آلاف كيلومتر تشكل واحدا من أكبر أنظمة الري في العالم، لكن المزارع التي ترويها معظمها الآن تحت الماء.



والأنباء الوحيدة التي تبعث على التفاؤل جاءت من تقرير لمصلحة الأرصاد الجوية بعد أن أعلن مكتب الأرصاد أن فرص تساقط أمطار خلال الاسبوع ضئيلة.