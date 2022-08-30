أجرى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مباحثات رسمية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس أمس، في إطار زيارته الرسمية لفرنسا.



وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا» أن المباحثات الثنائية بين الملك حمد والرئيس ماكرون، تناولت العلاقات التاريخية الوثيقة والراسخة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية وشعبيهما الصديقين، وما تشهده هذه العلاقات المتميزة من تطور وازدهار مستمر في جميع المجالات، تحقيقا لكل ما فيه الخير والنماء للشعبين الصديقين، بالإضافة إلى آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والعالمية.



وحضر عاهل البحرين مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الفرنسي، تكريماً له بمناسبة زيارته لفرنسا، وذلك بقصر الإليزيه في باريس.