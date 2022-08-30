قررت المحكمة الاتحادية العليا، في العراق امس النظر بالدعاوى اليوم دون مرافعة، وذلك بسبب التطورات التي شهدتها المنطقة الخضراء في بغداد أمس.



وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه «تقرر النظر في دعاوى اليوم (الثلاثاء) من دون مرافعة بالنظر لكون عدد المدعين في الدعاوى المقرر نظرها بلغ (1036) مدعيا، إضافة الى وكلائهم البالغ عددهم (43) ولعدم قدرة قاعة المحكمة وبنايتها على استيعاب الأعداد المذكورة».

واضاف البيان انه «استنادا الى أحكام المادة (21/ ثالثا) من النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2022، أن تنظر الدعاوى من دون مرافعة إلا إذا رأت المحكمة ضرورة لاجراء المرافعة فيها بحضور الاطراف، وللسبب المذكور قررت المحكمة نظر الدعاوى من دون مرافعة وتستكمل المحكمة اجراءاتها وفقا لاحكام البند (خامسا) من المادة (21) من النظام الداخلي المذكور آنفا».