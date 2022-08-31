محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أنه من المتوقع أن تفتح الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي العطاءات المالية المقدمة من الشركات المعنية بشأن عقد الاستشارات لمحطة الشعيبة الشمالية للطاقة والمياه، وذلك انسجاما مع خطة الخصخصة المزمع اجراؤها للمشروع، البالغة قيمتها 1.26 مليار دولار.



وأوضحت المجلة أن الشركات التالية منها 3 شركات بريطانية قدمت عروضا للحصول على العقد في أواخر ديسمبر 2021:



٭ إرنست اند يونغ البريطانية.



٭ ديلويت البريطانية.



٭ برايس ووترهاوس كوبرز البريطانية.



٭ كيه بي ام جي الهولندية.



٭ مجموعة النظم الهندسية الكويتية.



وعلمت مجلة ميد أن ثلاثا من الشركات الخمس قد اجتازت عملية التقييم الفني، وقد أعاد العميل طرح العقد في أغسطس من العام الماضي، حيث حدد الجهاز المركزي للمناقصات العامة موعدا أوليا في سبتمبر لتقديم العروض، والذي تم تمديده في النهاية إلى أواخر ديسمبر.