أعلن البنك الأهلي الكويتي وعالم بهبهاني للساعات، التابعة لشركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني الرائدة في الكويت، عن عقد شراكة جديدة تهدف نحو دعم حملة «لنكن على دراية»، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.



وبهذه المناسبة، قالت رئيسة وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية في البنك الأهلي الكويتي ليلى القطامي: «يسعدنا إبرام اتفاقية تعاون مع عالم بهبهاني للساعات لنقدم المزيد من الدعم للحملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية»، ونهدف من خلال هذا التعاون الى زيادة الوعي المصرفي لدى الجمهور والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة لتعريفهم بالحقوق والواجبات المصرفية والاستخدام الأمثل للمنتجات والخدمات البنكية».



عالم بهبهاني للساعات هي شركة رائدة في مجال بيع أرقى أنواع الساعات السويسرية العالمية الشهيرة في الكويت منذ عام 1963. من خلال الحملة سوف يتمكن البنك الأهلي الكويتي من الاستفادة من معارض ساعات بهبهاني الفاخرة، فضلا عن قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لتوصيل الرسائل المتعلقة برفع مستوى الوعي المالي والتعريف بحقوق وواجبات العملاء عند التعامل مع المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة.



من جانبه، علق مدير خدمة العملاء والنظم لدى مجموعة بهبهاني ياسر حامد قائلا: «نثق في التأثير الإيجابي الذي تقوم به حملة «لنكن على دراية» في المجتمع، لذا يسرنا المساهمة في نجاح الحملة وتحقيق الأهداف التي تم إطلاقها لأجلها. من خلال التعاون، سيتم توزيع الكتيبات والمواد الإعلامية الخاصة بالحملة في جميع معارض عالم بهبهاني للساعات المنتشرة في الكويت. كما سنعمل على رفع مستوى الثقافة المالية من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا طوال فترة الحملة».



وتسلط حملة «لنكن على دراية» الضوء على أهمية رفع مستوى الوعي المصرفي لضمان تطبيق الممارسات المصرفية الآمنة من قبل جميع أفراد المجتمع، من خلال التوعية بموضوعات عديدة من بينها الاستخدام الأمثل للبطاقات المصرفية، وإرشادات حول الاقتراض، وأساليب تقديم الشكاوى، والتعامل مع عمليات النصب والاحتيال، وبروتوكولات الأمن السيبراني، وغيرها.



ولتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة، يقوم البنك الأهلي الكويتي بالتعاون مع شركات رائدة في مختلف القطاعات، كعالم ساعات بهبهاني التابعة لشركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني، والتي تقدم لعشاق الساعات أكثر من 25 علامة تجارية بارزة على مستوى العالم، كما هي معروفة بحرصها على توفير الجودة وخدمة ما بعد البيع عالية المستوى.