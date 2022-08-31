أحمد مغربي



قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) وليد خالد البدر ان المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بمنطقة الزور استقبلت 100 شحنة غاز منذ بدء عمليات تشغيل المرافق في يوليو 2021، ليصل اجمالي ما تم استيراده من الغاز الطبيعي المسال حتى تاريخه 14.3 مليون متر مكعب، وتم تحويل وإرسال 266 ألف مليون قدم مكعبة قياسية كغاز طبيعي للشبكة الوطنية المدارة من قبل شركة نفط الكويت. وأضاف البدر في رسالة للعاملين، حصلت عليها «الأنباء»، ان ما سبق جاء بفضل الكوادر الكويتية المتخصصة للوصول الى التشغيل الامثل والآمن خلال الفترة الماضية، كما يعتبر ذلك ثمرة التخطيط والاستثمار الامثل في الشباب الكويتي وتدريبهم خلال الفترة الماضية على هذا النوع من الصناعات الحيوية والجديدة على دولتنا مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان السلامة للمنشآت والاشخاص ورفع الكفاءة التشغيلية والمحافظة على استدامة توفير متطلبات الغاز الطبيعي لدولة الكويت بما يحقق متطلبات استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لسنة 2040.



وأشار البدر الى انه تماشيا مع خطط النمو الاستراتيجية المتبعة، وبالتوازي مع الانجازات التي تحققت في مشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، تستمر مصفاة الزور في تحقيق المزيد من الانجازات خلال مرحلة التشغيل التجريبية الأولى، ابرزها إنتاج زيت الوقود من وحدة تقطير النفط الخام بنجاح، والذي تم تحسينه ليطابق المواصفات المطلوبة من قبل وزارة الكهرباء والماء، كما تم اعتماد زيت الوقود وإصدار شهادة المنتج النهائي حسب المواصفات المطلوبة من مؤسسة البترول في الخزانات المخصصة لتزويد محطة الزور لتوليد الطاقة، بالاضافة الى تزويد محطة الزور لتوليد الطاقة بما يقارب 800 ألف برميل من زيت الوقود، وذلك في ذروة الطلب من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية، مما ساهم في توفير استيراد زيت الوقود بقيمة 81 مليون دولار، وذلك بحسب الاسعار الفعلية في مايو 2022، والانتهاء من ارسال الكميات المطلوبة لوزارة الكهرباء والماء بتاريخ 11 اغسطس 2022، الأمر الذي يعكس كفاءة مصفاة الزور في تلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء.