أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن إطلاق جهاز «HUAWEI MatePad Pro» اللوحي الجديد، والذي يأتي مزودا بشاشة جديدة مذهلة وميزات إنتاجية مطورة، بما في ذلك ميزة مؤتمرات ومكالمات الفيديو شبيها بالحاسوب الشخصي وميزات مضاعف التطبيق «App Multiplier»، والنوافذ المتعددة «Multi-Window». ويأتي الجهاز أيضا بشاشة «OLED HUAWEI FullView» مقاس 11 بوصة مع معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز، ويعد هذا الجهاز اللوحي مثاليا للأعمال الخفيفة اليومية والمهام المكتبية عند استخدامه مع لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية من هواوي والقابلة للفصل، بالاضافة الى قلم «HUAWEI M-Pencil» (الجيل الثاني) الذي تمت ترقيته.



وأوضحت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، أن جهاز «HUAWEI MatePad Pro» اللوحي أصبح متوافرا الآن في الكويت بسعر 239 دينارا، وذلك من خلال منصات هواوي عبر الإنترنت، وكذلك تجار التجزئة المعتمدين مع هدايا مجانة عند الشراء الجهاز اللوحي.



وتجعل دقة الألوان الاحترافية المتواجدة في هذه الشاشة قابلة للمقارنة مع شاشات الحواسيب، حيث يعد جهاز «HUAWEI MatePad Pro» اللوحي أيضا أول جهاز لوحي يحصل على شهادة TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 الألمانية ويستخدم الجهاز حلا ذكيا لخفض الضوء الأزرق لحماية العيون.



كأول جهاز لوحي مزود بـ «HUAWEI SOUND®»، ويستخدم جهاز «HUAWEI MatePad Pro» اللوحي تصميم تقسيم مكون من 6 مكبرات صوت عالي ومنخفض التردد لدعم تقنية «Stereo Vibe» و«Ultra-Bass»، وتتيح الشاشة الممتازة وجودة الصوت المذهلة لجهاز «HUAWEI MatePad Pro» تقديم تجربة ترفيهية مذهلة.