اعتبر رئيس جمعية المياه الكويتية د.صالح المزيني أن مقترح إدراج وظيفة الكفاءة المائية بديوان الخدمة المدنية يمثل استحداثا لوظيفة مستدامة تخدم رؤية الكويت 2035.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة عبير الدعيج بمكتبها لوفد خبراء جمعية المياه برئاسة المزيني ونائب رئيس الجمعية د.منى الرز والمستشار الاعلامي للجمعية د.سلمان العسعوسي وعضو الجمعية عبدالله المشعل.



وقال المزيني إن جمعية المياه تقدمت لديوان الخدمة بطلب استحداث وظيفة الكفاءة المائية فضلا عن مقترح تقديم برنامج تدريبي ينتهي بالتوظيف تحت مسمى «فني كفاء مياه» الأمر الذي يحقق مكاسب تتعلق بكفاء المياه في الكويت، مشيرا الى أن هذه الوظيفة تعتبر الاولى من نوعها في المنطقة العربية وتأتي في سياق توجه مجلس الوزراء لتعزيز منظومة الأمن المائي، لافتا الى أهمية هذه الوظيفة، مؤكدا انه تم وضع الجوانب الفنية والمنهجية والأكاديمية والتعليمية المتعلقة بالوظيفة بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحيث يمنح الفني المتدرب شهادة دبلوم وتكون مدة الدراسة سنتين.



بدورها، أشادت رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة عبير الدعيج بالجهود التي تبذل من قبل منظمات المجتمع المدني ومنها جمعية المياه في رفع الوعي المائي بين فئات المواطنين والمحافظة على المياه تماشيا مع توجيهات الدولة في المحافظة على المياه وإقرار سياسة منظومة الأمن المائي، مؤكدة أنها «المرة الأولى في تاريخ الديوان التي تقوم فيها جمعية نفع عام بتقديم مقترح يتماشى مع توجيهات الدولة ويدعم جهودها بهذا الخصوص».