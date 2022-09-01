أكدت مصادر صحية سورية ارتفاع نسبة الادمان في العامين الماضيين، وجزء من ذلك بسبب توافر الأدوية والمواد المخدرة بين البالغين والفئات العمرية الصغيرة وبأسعار رخيصة كالحشيش والترامادول.

وقالت صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة في تقرير لها إن سعر الحبة الواحد لا يتجاوز 3500 ليرة سورية أي بسعر قطعة بسكويت والظرف الكامل بـ 20 ألف ليرة، حسب ما هو متداول.



ونفت نقيب الصيادلة د.وفاء كيشي وجود أدوية مخدرة في الصيدليات «إلا بنسبة قليلة لدى بعضها، موضحة أنه يوجد فرق كبير بين الدواء المخدر والأدوية النفسية المهدئة وأن الترامادول هو دواء نفسي».



وأضافت في تصريح للصحيفة أن النقابة راسلت فرع مكافحة المخدرات وأقسام الشرطة للتمييز بين الأدوية المخدرة والدواء النفسي، مبينة أن الأدوية النفسية مقيدة بأسلوب معين للصرف، وأن معظم الصيادلة ملتزمون بالصرف بتلك الطريقة، لكنها عزت الخلل في التوزيع إلى «نقابة الأطباء» مؤكدة أن الأطباء لا يلتزمون بكتابة الدواء النفسي على وصفة نظامية، وقالت إن حل مشكلة انتشار الأدوية النفسية يبدأ من عند الطبيب الاختصاصي.