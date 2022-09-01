شنت اسرائيل ضربة صاروخية جديدة على سورية استهدفت مواقع في حلب على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» مساء الاربعاء.



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أنه حوالي الساعة الثامنة استهدفت إسرائيل «مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار».



بدوره، قال «تلفزيون سوريا» نقلا عن مصادر محلية إن «القصف استهدف مستودعات للذخيرة تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط مطار حلب الدولي».



وتداول ناشطون وصفحات موالية تسجيلا مصورا يظهر اللحظات الأولى للقصف الذي تعرض له المطار الدولي في مدينة حلب.



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الانسان: استهدفت 4 صواريخ إسرائيلية مدرج للطيران في مطار حلب الدولي ومستودعات في محيطه، مما أدى إلى اندلاع النيران وانفجارات يرجح أنها لشحنة صواريخ إيرانية.



وقال ان هذا هو الهجوم الإسرائيلي رقم 22 على الأراضي السورية خلال العام 2022.



وكانت انفجارات عنيفة ناجمة عن هجمات اسرائيلية مماثلة، وقعت مساء الخميس الماضي واستهدفت مواقع في ريف حماة الغربي، وهي طريق وادي العيون غرب مصياف ومنطقة البحوث العلمية، ومنطقة السويدة جنوب شرق مصياف ومنطقة الجليمة أيضا، حيث تتواجد هناك مقرات ومواقع عسكرية ومستودعات للأسلحة والذخائر تابعة للميليشيات الإيرانية، وجرى تدمير أسلحة وذخائر في المناطق المستهدفة، بينما اندلعت النيران بمناطق في ريف مصياف على خلفية القصف الإسرائيلي وصواريخ الدفاع الجوي التي حاولت التصدي للهجوم الجوي، بحسب المرصد.