بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا بحركة تنقلات جديدة بين مديري إدارتي النظافة العامة والسلامة في بلديات المحافظات.



وتضمن القرار تحديد مواقع العمل الجديدة للمديرين على النحو التالي:



٭ فيصل العتيبي ـ مدير إدارة النظافة في بلدية حولي.



٭ محمد الجبعة ـ مدير إدارة النظافة في بلدية الجهراء.



٭ سعد الرشيدي ـ مدير إدارة النظافة في بلدية العاصمة.



٭ مشعل العازمي ـ مدير إدارة النظافة في بلدية الفروانية.



٭ نواف المطيري ـ مدير إدارة النظافة في بلدية الأحمدي.



٭ فهد القريفة ـ مدير إدارة النظافة في بلدية مبارك الكبير.



٭ الحميدي المطيري ـ مدير إدارة السلامة في بلدية حولي.



٭ فيصل العنزي ـ مدير إدارة السلامة في بلدية الفروانية



٭ صلاح الخرينج ـ مدير إدارة السلامة في بلدية مبارك الكبير.



٭ ميساء بوشهري ـ مدير إدارة السلامة في بلدية العاصمة.



٭ طارق العدواني ـ مدير إدارة السلامة في بلدية الأحمدي.



من جانب آخر، وضمن خطة التكويت التي اعلنت عنها وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس والتي حددت ببرنامج زمني على ثلاث مراحل بدأت المراحلة الاولى امس وتشمل 33‎‎% بإنذار الموظفين، اما المرحلة الثانية فتشمل 33‎‎% وتبدأ من شهر فبراير على ان تبدأ المرحلة الأخيرة في يوليو 2023، وعلى ضوء ذلك علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي اصدر قرارا بإنهاء خدمات 132 موظفا وافدا يعملون بنظام العقود بمختلف إدارات البلدية.