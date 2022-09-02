أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ جولات ميدانية في مناطق الدوحة وجابر الأحمد والشويخ الصناعية لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «شارك بنظافتها».



وفي هذا السياق، أوضح مراقب إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة صلاح الفرحان أن الجولات التي تم تنفيذها من قبل مفتشي إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمراكز الدوحة وجابر الأحمد والشويخ الصناعية جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكل المناطق بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن الجولات قد أسفرت عن رفع 21 سيارة مهملة وقد تم إرسالها إلى موقع حجز السيارات في البلدية، فضلا عن وضع 95 ملصق إنذار على سيارات مهملة وسكراب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بعد انتهاء فترة وضع ملصق الإنذار.



وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.