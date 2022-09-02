بداح العنزي



تستأنف لجان المجلس البلدي أعمالها ابتداء من يوم الأحد المقبل وذلك بعد انتهاء العطلة الصيفية للأعضاء.



وتتضمن اعمال لجنة الأحمدي التي ستعقد يوم الأحد برئاسة ناصر الكفيف المعاملات التالية:



تصميم وتنفيذ خطي انابيب 8 بوصة و10 بوصة تابعين لشركة البترول الوطنية الكويتية للربط بين مستودع الأحمدي للمحروقات البترولية ومصفاة ميناء الأحمدي.



الاقتراح المقدم من العضو السابق حمدي العازمي بشأن زحزحة الساحة المقابلة للمنزل رقم 1 الواقع بمنطقة هدية شارع 3.



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص خط انفاق بقطر 2.75 متر وطول تقريبي 2829 مترا وذلك لتصريف مياه الامطار بمنطقة ميناء عبدالله ضمن الاتفاقية الاستشارية رقم (أ هـ/ط/228).



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص عدد 3 مواقع احواض لتجميع مياه الامطار وقناة مائية وخطوط ربط للحلول المقترحة بمنطقة ميناء عبدالله ضمن الاتفاقية الاستشارية رقم (أ هـ/ط/228).



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة بنيدر.



طلب الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر نقل تبعية موقع منطقة النويصيب الحرة من وزارة التجارة والصناعة الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.



كتاب وزارة الداخلية بشأن خطة تطوير منفذ النويصيب بشأن تخصيص موقع المنفذ.



اعتماد حدود مشروع منتزه الخيران السياحي القائم.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار للكيبلات الارضية لتغذية محطة التحويل الرئيسية ابوحليفة w.



كما يتضمن جدول اعمال اللجنة القانونية والمالية برئاسة فهد العبدالجادر والتي ستعقد ايضا يوم الأحد التالي:



الاقتراح المقدم من الاعضاء السابقين مشعل الحمضان، م.مها البغلي بشأن فرز القمامة داخل وخارج المجمعات التجارية.



رد الادارة القانونية الخاص برسوم الحصول على وثائق وفقا لقانون حق الاطلاع على المعلومات.



رد ادارة الفتوى والتشريع بشأن اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال المجلس البلدي.



إتاحة الفرصة لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية للمشاركة في اللجنة المختصة بدراسة لوائح البناء بالمجلس البلدي.



معاملات «الفنية»:



من جانب آخر، تبحث اللجنة الفنية خلال اجتماعها الثلاثاء القادم برئاسة د.حسن كمال المعاملات التالية:



طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية ق1.



المباني التاريخية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



كتاب الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بشأن مشروع قرار وزاري بتعديل جدول 15 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كافة المباني لجميع مناطق الكويت الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة.



الاقتراح المقدم من العضوين السابقين م.مها البغلي، مشعل الحمضان بشأن اعتماد المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت.



كتاب وزارة الداخلية بشأن مناقشة الاتفاقية الاستشارية لدراسة وتصميم والاشراف على تحسين اداء الطريق الدائري الرابع بخصوص طلب تثبيت حرم الطريق.



العقد لإنشاء وإنجاز وصيانة وتأثيث مجمع دور رعاية الاحداث بشأن اعادة تخصيص ارض المشروع.



كتاب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بشأن وثيقة بيضاء حول تبريد الضواحي في دولة الكويت.



كتاب الاتحاد الكويتي للمزارعين بخصوص طلب تخصيص مواقع بمنطقة ام نقا.



من جهة اخرى، تبحث اللجنة القانونية والمالية خلال اجتماعها الخميس المقبل استثناء المشروعات الصغيرة من رسوم البلدية.



وتضمـــن جـــــدول الاعمال التالي:



تعديل احكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية وتعديل احكام قراري المجلس البلدي رقمي (م ب/ ل م /99 / 8 / 66) المتخذ بتاريخ 10/7/1966 بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء و(م ب/ 180 / 20/ 78) المتخذ بتاريخ 20/11/1978 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية.



مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.



مقترح تعديل القرار الوزاري بشأن لائحة الرسوم مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.