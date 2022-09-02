عبدالعزيز الفضلي



أكدت الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية رجاء بوعركي الحرص على الانتهاء من ملف «الأعمال الممتازة» في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى إرسال البيانات المتعلقة بها الى المناطق التعليمية، للتدقيق ومن ثم تحويلها إلى الإدارة المالية للصرف، وتشكيل فريق للمتابعة بعد تسلم الكشوف من المناطق في غضون أربعة أيام.



جاء ذلك خلال لقائها بوفد مجلس إدارة جمعية المعلمين لمناقشة بعض القضايا المهمة، ومن أبرزها «الممتازة» وأعمال الصيانة وتوفير العمالة اللازمة في إطار خطة الاستعدادات للعام الدراسي، حيث أشارت إلى أنها تتابع ذلك عن كثب وتسعى عبر الزيارات الميدانية والحصر للانتهاء من العقود الخاصة بالعمالة بالسرعة الممكنة، لافتة الى ان العمل جار على الانتهاء من سد احتياجات كل المناطق التعليمية، لتأمين المناخ المناسب لأهل الميدان لأداء رسالتهم.



وبخصوص مطالبة وفد الجمعية بضرورة الانتهاء من ملف الهياكل الوظيفية للوزارة لفك التشابك وتحديد المهام لكل قطاع حتى يكون قادرا على أداء دوره الأمثل، أشارت بوعركي إلى أن «التربية» وتماشيا مع رؤية 2035 وتحقيقا لركيزة الحكومة الفاعلة، تم وضع مشروع متكامل لتطوير الهيكل الوظيفي للوزارة بحيث يصبح أكثر مرونة وفاعلية وبما يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والإدارية.



من جانبه، قال رئيس الجمعية حمد الهولي إن ما أبدته بوعركي من تفهم للملفات التي طرحها الوفد، وما أشارت إليه من خطوات وإجراءات تم العمل بها، محل شكر وتقدير لكونها تهدف إلى حسم بعض القضايا والملفات الإدارية وتهيئة الأجواء المناسبة والمستقرة لأهل الميدان، مؤكدا حرص مجلس إدارة الجمعية على تعزيز مجالات التنسيق والتعاون مع الوزارة وتكثيف جهوده ومساعيه لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا.