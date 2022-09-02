دارين العلي



أكد وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف حرصه على استمرار العمل للنهوض بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.



وشدد المضف خلال استقباله وفد الهيئة الإدارية لرابطة الباحثين العلميين في المعهد أمس على أن معهد الأبحاث مؤسسة عريقة لها باع طويل في عمل الأبحاث العلمية التطبيقية والتي انعكست في الإنجازات ومخرجات هذه الأبحاث التطبيقية وأسهمت في إثراء النهضة العلمية في الكويت.



وعقب اللقاء، تحدث رئيس الهيئة الإدارية لرابطة الباحثين العلميين في المعهد د.يحيى الهدبان، لافتا إلى أن اللقاء استمر لمدة ساعة وجاء مثمرا وشهد توافقا بين ما طرحته الرابطة والوزير لكافة المحاور التي تمت مناقشتها.



وشكر الهدبان الوزير المضف على إتاحة هذه الفرصة للقائهم، وأكد أن معهد الكويت للأبحاث العلمية مؤسسة بحثية عريقة تأسست من أجل خدمة الكويت وتحقيق أهدافها السامية في العديد من المجالات العلمية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.



وأوضح الهدبان أن وفد الرابطة تطرق خلال اللقاء لمجموعة من التحديات والمعوقات كان أبرزها اختيار مدير عام المعهد والانتهاء من اختيار وتنصيب المدراء التنفيذيين بأسرع وقت لملء الفراغ الإداري الذي يعاني منه المعهد منذ سنوات.



ولفت إلى أن اللقاء تناول إشكالية الخفض السنوي المستمر لميزانية المعهد وتدهور أحواله من جميع الجوانب الإدارية والمالية والقانونية والتي تدعم العمل في مراكز الأبحاث بسبب الإجراءات الخارجة عن نطاق المهنية.



وأوضح أن اللقاء تناول أيضا تفشي المركزية في اتخاذ القرارات وتهميش وتسرب الكفاءات من شتى القطاعات.



ولفت إلى انه تم خلال اللقاء طرح ضرورة العمل على إنصاف مبتعثي المعهد ومساواة مخصصاتهم المالية بأقرانهم من باقي الجهات في الدولة، والتشديد على ضرورة مراجعة لائحة التفرغ العلمي والعمل على إعادة صياغتها بما يخدم الباحثين العلميين في المعهد للاستفادة القصوى منها بطريقة فاعلة.