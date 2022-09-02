شارك أستاذ المرافعات والتحكيم ورئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.مساعد العنزي في لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه للدكتور علي العنزي الذي سينضم لأسرة قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة الكويت، وجاءت رسالته بعنوان «فعالية الإجراءات التحفظية والوقتية في التحكيم الداخلي»، وهي دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون الفرنسي والتي شارك بها نخبة من أساتذة المرافعات والتحكيم في جامعة ليون الفرنسية - جون مولان الثالث، ويعتبر هذا العمل من الإنجازات التي تحسب بشكل عام لجامعة الكويت وبشكل خاص لكلية الحقوق.



وتعتبر مشاركة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في لجنة مناقشة رسائل الدكتوراه لغير الفرنسيين في فرنسا من المشاركات الثالثة للدكتور مساعد العنزي حيث شارك في عام 2019 في جامعة تراسبورغ الفرنسية في مناقشة رسالتين للدكتوراه، وأصبح المحكم الخارجي في إحداهما، وأتاحت هذه المشاركة فرصة للتواجد في مثل هذه المحافل الدولية للتعريف بجامعة الكويت وتحديدا كلية الحقوق.