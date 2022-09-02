من أساسيات التربية الايجابية تخصيص وقت للطفل لتعليمه كيفية مساعدة الآخرين، وتقديم ما يستطيع من دعم نفسي واحتياجات، وذلك بمشاهدة والديه بالقيام بذلك وتدريبه على الشعور بالسعادة بالقيام بهذه الأعمال.

اما توصياتي كاستشارية اجتماعية وتربوية وأسرية ومدربة معتمدة للعلاج المعرفي السلوكي ان يكون هناك اتفاق بين الوالدين على أسلوب تربية واحد مع التعاون لصقل الشخصية الايجابية وتعزيز السلوكيات والاخلاقيات والقيم الإيجابية منها قيمة الحب، حب الله، حب الوطن، والمواطنة، حب الاهل والاصدقاء، حب المدرسة، طاعة الوالدين، وتعليمه قيمة الصدق في القول وفي العمل وقيمة النظافة، نظافة المنزل ونظافة الفصل ونظافة بلده وقيمة احترام الذات واحترام الآخرين واحترام القوانين واحترام الرأي الآخر، وبذلك نعمل على تعزيز القيم لدى أطفالنا.