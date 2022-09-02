أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري شكل لجنة تقصي الحقائق لفحص ومراجعة كافة الشكاوى المتعلقة بالهيئة المحالة من قبل مكتب وزير الشباب، بالإضافة إلى البيانات والمستندات والادعاءات والأحكام القضائية الواردة في كل شكوى ما لم تتعارض مع اللوائح والنظم المعمول بها.



وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع د.مشعل الهدبة في تصريح صحافي إن اللجنة تضم عددا من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال برئاسة ممثل عن الإدارة العامة للفتوى والتشريع بدرجة وكيل وزارة سينوط بها مراجعة الأوراق والمستندات بما فيها الملفات المتعلقة بتخصيص الأراضي والعقود المبرمة بين الهيئة وأملاك الدولة.



وأضاف الهدبة أن من مهام اللجنة أيضا الاستعلام عن أي دعاوى أو أحكام قضائية أخرى تتعلق بالشكاوى المحالة إلى اللجنة وما انتهت إليه من أحكام فضلا عن مراجعة كافة إجراءات إشهار الأندية الواردة في الشكاوى المحالة إلى اللجنة والتأكد من سلامة إجراءاتها ومدى مطابقتها لصحيح القانون.



وأوضح المتحدث الرسمي أن اللجنة معنية بتنفيذ أي مهام أخرى تكلف بها من قبل وزير الشباب، مشيرا إلى أن اللجنة ستقدم تقريرا بأعمالها الى وزير الشباب عقب ختام عملها مشفوعا بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في ضوء أحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل.



وأكد نائب المدير العام أن اللجنة ستضم أستاذ قانون من جامعة الكويت وممثلين عن الجهات الرقابية واللجنة الأولمبية الكويتية وجمعية المحامين الكويتية وجمعية الحقوقيين الكويتية ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للتحقيقات) ووزارة العدل (إدارة الشؤون القانونية)، إضافة إلى مقرر من ذوي الخبرة والاختصاص.