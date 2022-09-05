القاهرة - مفرح الشمري



يواصل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ 29 دورة «بيتر بروك» عروضه المسرحية في المسابقة الرسمية، حيث تم مساء امس الاول تقديم مسرحية «هلاوس» في مركز الهناجر، وهي تمثل مصر في المسابقة الرسمية.



العرض صامت ومأخوذ عن رواية «تاجر البندقية»، للمؤلف العالمي وليم شكسبير، من إنتاج: مركز الهناجر للفنون تحت إدارة الفنان شادي سرور، وإخراج: محمد عبدالله، وتمثيل: عمر عز، عبدالله سلطان، عبدالرحمن القاضي، نهال فهمي، معتصم شعبان، وآخرون.



العرض من الأعمال المختلفة في عالم المسرح، لأنه اعتمد على 4 مدارس تمثيلية، وهي «المسرح الجسدي، المايم، البانتومايم، المسرح الأسود»، مستغلا الإمكانيات الجسدية للممثلين بدلا من الحوار المسرحي، وهي تجربة استثنائية في المسرح المصري، وقد ارتكز العمل على تقديم العلاقات الإنسانية بأسلوب غير مألوف، مثل الصداقة والحب، وكيف تتواجد داخل دائرة صراع واحدة، وقد نجح فريق عمله التمثيلي والفني في توصيل فكرة العرض للجمهور وضيوف المهرجان على الرغم من بعض الهنات التي تمثلت في حركة الممثلين.



مسابقة النصوص التجريبية المسرحية القصيرة



أكد القائمون على مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته 29 أن الهدف من مسابقة كتابة النصوص التجريبية المسرحية القصيرة حث المسرحيين في مصر والعالم العربي على تقديم أشكال مبتكرة لنصوص مسرحية قصيرة تتمرد على كل ما هو ثابت ومستقر ومألوف من حيث الشكل والمضمون.



التكنولوجيا وأثرها على الكتابةالمسرحية المعاصرة



ناقش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة د.جمال ياقوت «أثر التكنولوجيا على فنيات الكتابة المسرحية المعاصرة»، في ندوة أقيمت في المجلس الأعلى للثقافة بحضور عدد كبير من نقاد وكتاب المسرح العربي والغربي، وأدار الندوة د.عبدالرضا جاسم من العراق، وتحدث فيها د.محمد حسين حبيب عن رسالة بحثية بعنوان «الشخصية الدرامية بين الرقمية المسرحية والسايبورغ السينمائية»، وهايل علي المذابي عن رسالة بحثية بعنوان «تحولات التكنولوجيا وأثرها في صناعة النص المسرحي قراءة في تجربة تطبيقات الذكاء الاصطناعي نظام gpt2 نموذجا».



التكنولوجيا وسينوغرافيا مسارح العالم



من الندوات التي شهدت حضورا مميزا من ضيوف المهرجان ندوة «حضور التكنولوجيا في سينوغرافيا مسارح العالم اليوم»، بالمجلس الأعلى للثقافة، والتي أدارها د.أحمد بركات، وشارك فيها كل من ريتشارد تالبوت الاستاذ بجامعة هارفارد والذي قدم ورقة عمل بعنوان «تجارب في المسرح التشاركي العلاجي بالواقع الافتراضي المساحات باستخدام المهرج والعرائس»، كما شارك د.عماد هادي عباس من العراق عن «توظيف التقنية الرقمية في تصميم الإضاءة المسرحية البديلة - مسرحية علامة استفهام نموذجا».