أثارت الفنانة هنادي مهنا، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها الغريب حول العمل مع المخرج خالد الحلفاوي.

وكانت هنادي قد أعربت عن سعادتها خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أسرار النجوم»، وذلك للعمل مع الحلفاوي في مسلسل «مكتوب عليا»، والذي حقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني الماضي، وقالت: «لو كلمني وقال لي إنه عايزني في دور معاه هكون مستعدة أظهر بضهري لمجرد إني أتعاون معاه».

ودفعت تصريحات الفنانة الشابة عددا كبيرا من الجمهور للتساؤل عن الأسباب التي دعتها لهذا القول في الوقت الذي أصبحت فيه من ضمن نجمات الصفوف الأولى.