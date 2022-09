أعلنت إدارة مهرجان الأمل السينمائي الدولي بدورته الثانية برئاسة الفنان فادي اللوند عن أسماء وبوسترات الأفلام القصيرة العربية والأجنبية التي ستدخل ضمن العروض التي ستنطلق من روما في 27 الجاري، وتستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، تحت شعار «سينما بلا حدود- من روح الاتحاد الأوروبي».



والأفلام التي المشاركة في المسابقة وعددها 22 فيلما قصيرا هي: «رماد- Ashes» من المغرب، بطولة: عبدالغني سناك وحميد نجاح، وإخراج مصطفى فارماتي، «زاليسا- Zalissa» من بوركينا فاسكو، بطولة: فيفيان يانوغو، ايسالو تراور، لاندي غالا، إخراج كارين بادو، «الأمل- The Hope» من المغرب، بطولة: أمل النجار واخراج حسن شاطر، «Lili Alone» من هونغ كونغ، إخراج: زوو يونغ، «Drop Of The Life» من سورية، بطولة: قصي جاجول وريم بيطار وعبير بيطار وأحمد عزيزة، وإخراج حسام حمود، «قادرون باختلاف Differently Able» من مصر، إخراج: لميا رمضان، «Hero Of The Desert» من ألبانيا، إخراج: لورينا فوبي، «Goledaro» من إيطاليا، إخراج: فرانشيسكا فيركو، «Casting» من المغرب، إخراج: عبدالمنعم كسوح، «Bonita» من البرازيل، إخراج: مارينا فرنسا، «Teacher Of Patience» من أميركا، إخراج: كارمن فينسانت، «أماني Amani» من العراق، بطولة: علي خضير وحميدة السعيدي وزهراء فاضل، إخراج: فاضل ماهود، «سراب Mirage» من المغرب، إخراج: أكرم زاغبا، «عروس البحر The Sea Bride» من البحرين، إخراج: محمد عتيق، «سوبر داون» من مصر، إخراج: أسامة شعبان، «نصف روح A Motie D’AME» من تونس، إخراج: مروان طرابلسي، «موعد حياة Life Appointment» من مصر، بطولة: أحمد بدير، إخراج عامر البهيدي، «Invoctus» من إسبانيا، إخراج: كيفن غونزاليس، «Rahma» من مصر، إخراج: محمد الحميدي، «سبات Hibernate» من سورية، إخراج: حسام حامو، «La Vie en Roses» من فرنسا، إخراج: باتريس كوردونيير، «الموت بتوقيت الحصار Death at Time of Blockade» من اليمن، إخراج: علي حسن الحمزي.