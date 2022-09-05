مفرح الشمري



بحضور جماهيري لافت، استذكر مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على مدى يومين متتاليين في قاعة الشيخ الراحل جابر العلي إبداعات «سلطان الألحان» الراحل بليغ حمدي الذي قدم للساحة العربية أغاني خالدة لا تزال تسمع وتطرب من يستمع إليها ومنها «وحشتوني، جانا الهوى، حكم علينا الهوى، التوبة، كان يا ما كان، زي العسل، مستنياك، آه يا سمراني اللون، فات الميعاد»، وغيرها من الأغاني التي شدا بها كبار المطربين مثل أم كلثوم ووردة الجزائرية، وعبدالحليم حافظ وميادة الحناوي وصباح وشادية وعزيزة جلال وآخرون.



تصدى لإحياء الليلتين الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف التي عزفت اجمل ألحان بليغ حمدي وأعادوا الجمهور الغفير لأغاني الزمن الجميل، حيث قدمت مطربة الأوبرا المصرية رحاب مطاوع عددا من الاغاني الطربية مثل «وحشتوني، جانا الهوى، زي العسل، مستنياك، التوبة، العيون السود» بأداء جميل نال استحسان الجمهور.



وشدا الصوتان الكويتيان المميزان خلف المشعوف ومشاعل بعدد من الأغاني منها «سيرة الحب، حكم علينا الهوى، كان ياما كان، آه يا أسمراني اللون» واستحقا التحية من الحضور لأدائهما الرائع وتمكنهما اللافت للنظر لما يمتلكانه من قدرات صوتية عالية في أداء هذه الأغاني الطربية.