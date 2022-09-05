عبدالكريم العبدالله



أعلن الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» د.فواز الرفاعي عن زيارته للمكتب الثقافي الكويتي في المملكة الاردنية الهاشمية لعقد لقاء مفتوح مع الاطباء الكويتيين الملتحقين بالبعثات الدراسية في «البورد الاردني» بحضور الملحق الثقافي في الاردن د.محمد عبداللطيف الجارالله.



وذكر د.الرفاعي في تصريح لـ«الانباء» أن عدد الاطباء الكويتيين الملتحقين في برنامج «البورد الاردني» 22 طبيبا وطبيبة، مشيرا الى انهم التحقوا في البرنامج منذ العام 2019 في مختلف التخصصات الجراحية منها «جراحة التجميل ـ الجراحة العامة ـ المسالك البولية» وغيرها من التخصصات الاخرى. وبين د.الرفاعي أن الهدف من هذه الزيارة هو حرص معهد الكويت للاختصاصات الطبية على متابعة الاطباء الكويتيين المبتعثين، والعمل على حل مشاكلهم اولا بأول، من خلال التنسيق مع المكاتب الثقافية في سفارات الكويت بالخارج.