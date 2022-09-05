

حنان عبد المعبود



تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة د.خالد السعيد بالتيسير على المتقاعدين الكرام، من أصحاب الإعاقات الشديدة، وغير القادرين على تسلم بطاقات التأمين الصحي عافية 3 من المراكز المخصصة، أعلنت وزارة الصحة عن البدء بخدمة توصيل بطاقات هذه الشريحة إلى مكان إقامتهم مجانا، بالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين، وهي الشركة المنفذة لبرنامج عافية، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 سبتمبر 2022، على أن يستمر العمل بها طول فترة سريان العقد.



وأوضحت الوزارة أن الحصول على الخدمة يتطلب الاتصال بمركز الاتصال الخاص بمجموعة الخليج للتأمين على رقم 1811110، لتسجيل البيانات وتحديد موعد توصيل البطاقة.



وكانت وزارة الصحة قد بدأت بالتعاون مجموعة الخليج للتأمين بتوزيع بطاقات التأمين الصحي «عافية 3» على المواطنين المتقاعدين منذ 24 يوليو الماضي، عبر 44 مركزا صحيا، موزعة على جميع محافظات الكويت، على أن يبدأ العمل بالبطاقات الجديدة اعتبارا من 17 سبتمبر المقبل.