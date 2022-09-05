حنان عبدالمعبود



في إطار إحكام الرقابة على تداول الأدوية، تعلن وزارة الصحة عن رصد وتحرير عدد من المخالفات الجسيمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، بعد إجراءات التفتيش والرقابة على 21 صيدلية في محافظة الجهراء، وذلك عبر حملة تفتيش مكبرة، ضمت 7 فرق من إدارة تفتيش الأدوية.



وإلى ذلك تتواصل الحملات المكثفة لإدارة تفتيش الأدوية بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية لمتابعة تنظيم أوضاع صيدليات القطاع الأهلي، وتطبيق الأوضاع المقررة في قانون مزاولة المهنة، والقرارات المنفذة له، إيمانا بأحقية المواطن في الحصول على الدواء وفق معايير الجودة.