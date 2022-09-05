حنان عبدالمعبود



تطبيقاً لبرنامج HOPE الذي يهدف إلى تدريب أطباء الرعاية الأولية على تشخيص وعلاج مرض هشاشة العظام عبر مجموعة من المحاضرات وورش العمل والتطبيقات العملية والذي نفذته الرابطة الكويتية لهشاشة العظام عام 2021 تحت إشراف رئيسة الرابطة د.نادية العلي ونائب رئيس الرابطة د.ثامر العيسى قامت الرابطة بتلبية دعوة من سلطنة عمان لتدريب عدد من أطباء الرعاية الأولية في المستشفى العسكري ومستشفى الديوان بالعاصمة (مسقط).



وقد أكدت رئيسة الرابطة د.نادية العلي أن برنامج HOPE مفعل منذ عام 2021 وعن طريقه تم تدريب نحو 82 طبيبا من أطباء الرعاية الأولية موزعين على عدد من المراكز التي تغطي مناطق الكويت المختلفة.



وأشارت إلى أن تلبية الدعوة لسلطنة عمان تأتي استكمالا لدور الرابطة في دعم التعريف بمرض الهشاشة على الصعيد الإقليمي، لافتة إلى أن شهر أكتوبر المقبل يشهد الاحتفال باليوم العالمي لهشاشة العظام، حيث سيتم ترتيب مجموعة من الأنشطة التوعوية لرفع مستوى الوعي.