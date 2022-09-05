



انطلقت فعاليات تمرين «الأسد المتأهب 2022» الذي تنظمه القوات المسلحة الأردنية بمشاركة نحو 3 آلاف عسكري من 26 دولة بينها الكويت.



وقال مدير الاعلام العسكري في الجيش الأردني العقيد مصطفى الحياري في مؤتمر صحافي ان التمرين الذي يستمر حتى 15 من سبتمبر الحالي يهدف إلى المواءمة العملياتية وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات والصعوبات العالمية والإقليمية التي تواجه المجتمع الدولي لاسيما في مجال مكافحة «الإرهاب».



وأضاف أن التمرين يهدف أيضا إلى تعزيز أواصر العلاقات بين القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة ومؤسساتها الحكومية وغير الحكومية مع نظرائها في العالم للخروج بخبرة نوعية جديدة.



وأفاد الحياري بأنه سيتم خلال التمرين عقد العديد من اللقاءات والندوات التي ستجمع كبار القادة والشخصيات العسكرية لمناقشة المعضلات التي تواجه العالم على الصعيد الأمني، ما يعزز مفهوم التدريب المشترك وتبادل الخبرات وترسيخ مفهوم الشراكة الدولية في فهم وحل المعضلات والمشاكل والتهديدات العالمية.



من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الأميركي العقيد جوشوا سميث ان تمرين (الأسد المتأهب) يعد من التدريبات المركزية الأميركية وتستخدم فيه تقنيات تقليدية وغير تقليدية لتنشيط العمل المشترك للتصدي للتهديدات التي تحاكيها التمارين، وان التمرين صمم لتبادل الخبرات العسكرية المشتركة بين الدول ويعزز من دور الأردن في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.