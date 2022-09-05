كرّمت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار شركة الجريوي لصناعات الإسفنج والأثاث، وذلك لدورها البارز في دعم المخترعين والمبتكرين الكويتيين وتعاونها مع الجمعية في تبني الاختراعات التي في مجال نشاطها.



وأشادت رئيسة مجلس إدارة الجمعية د.فاطمة الثلاب خلال لقائها بممثلي مجلس إدارة شركة الجريوي ممثل في عدنان الجريوي بتعاون الشركة وتبنيها للاختراعات وتحويلها إلى منتجات وتسويقها محليا وخارجيا، ما يعطي دفعا كبيرا للمخترعين والمبتكرين الكويتيين، مشيرة إلى أن شركة الجريوي من الشركات الوطنية ذات السمعة الكبيرة والمرموقة محليا وخارجيا في صناعات الإسفنج والأثاث ويأتي دعمها للاختراعات في إطار تحملها لمسؤوليتها الاجتماعية وكذلك ثقتها بالكفاءات الوطنية وتقديم كل الدعم لتلك الكفاءات.



وأكدت الثلاب أن الجمعية تقدر عاليا دور الشركات الوطنية وما تقدمه للمخترعين والمبتكرين الكويتيين من دعم وتبني الابتكارات، مؤكدة حرصها على التواصل مع الشركات والمؤسسات الداعمة للجمعية.