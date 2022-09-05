

أعربت جمعية الهلال الاحمر عن اعتزازها وتقديرها لشراكة المحسنين من المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص في البلاد على دعمهم ومساندتهم المستمرة لجهود الجمعية في العمل الإغاثي والخيري على جميع المستويات.



وقالت الأمين العام في الجمعية مها البرجس لـ«كونا» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري الذي يصادف اليوم الاثنين انها تعد مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات الخيرية والإنسانية الكويتية واسهاماتها في تحسين نوعية حياة المستفيدين لاسيما المبادرات التي تنتهجها في إغاثة المتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الانسان.



وذكرت ان الجمعية هي إحدى اذرع العمل الخيري في البلاد منذ انطلاقها عام 1966 اذ قدمت المساعدات لأكثر من 104 دول ومنظمات انسانية حول العالم إضافة إلى تقديم مساعدات لـ3300 اسرة محتاجة داخل البلاد في مجالات التعليم والصحة علاوة على الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة.



ودعت شركات ومؤسسات الدولة وأفراد المجتمع الى مزيد من التبرع كي تتمكن الجمعية من تنفيذ مشاريعها الاغاثية والانسانية داخل البلاد وخارجها.