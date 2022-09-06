في إطار برنامجه الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، وضمن مبادراته التوعوية نحو تحقيق أهداف نشر الثقافة المالية والمصرفية، ضمن الحملة المصرفية الوطنية «لنكن على دراية»، أشار بنك الكويت الدولي KIB إلى مجموعة الخدمات التي يوفرها لشريحة العملاء من ذوي الهمم، ليضمن لهم تذليل جميع العقبات التي تحول دون حصولهم على أرقى مستوى من الخدمات المصرفية، وذلك تأكيدا للالتزام بالتعليمات الخاصة بالخدمات التي تقدمها البنوك لشريحة العملاء من ذوي الهمم، والتي تضمنت مجموعة من المبادئ والممارسات، بما يتيح لهذه الشريحة الاستفادة القصوى من المنتجات المصرفية.

وفي هذه المناسبة، قال مساعد مدير وحدة جودة الخدمة محمد دشتي: «يولي KIB أهمية خاصة لشريحة العملاء من ذوي الهمم، كما تأتي شريحتهم ضمن الشرائح المحورية والأساسية لدى KIB، لذلك، حرص البنك على توفير جميع الوسائل الكفيلة بحصول ذوي الهمم على أفضل الخدمات المصرفية التي تقدم لبقية العملاء، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية والتمويل وغيرها دون زيادة أي أعباء عليهم، من أرباح أو رسوم وغيرها من تكاليف إضافية، كما بادر البنك بتهيئة كافة السبل لتمكينهم من زيارة فروعه والتعامل فيها بكل راحة وسهولة».