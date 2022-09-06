أعلنت بيان لطب الأسنان مؤخرا عن حصولها على الاعتماد رفيع المستوى كأفضل بيئة عمل من منظمة Great Place to Work® العالمية، وذلك بعد تحليل شامل ومستقل أجرته منظمة Great Place to Work® الشرق الأوسط، لتصبح بذلك أول مؤسسة خدمات طبية في الكويت تحصل على هذا النوع من الاعتراف الدولي، وتنضم إلى قائمة أفضل العلامات التجارية التي نالت هذا الاعتماد على مستوى العالم.



وقد تمكنت بيان لطب الأسنان من الوصول إلى هذا الإنجاز بعد إجراء المنظمة لاستطلاعات الرأي بشفافية تامة، وفق نموذج Trust Index الذي يضمن المحافظة على مستوى مؤشر الثقة خلال الإجراءات، لتقييم رضا الموظفين في جميع المجالات.



وفي سياق تعليقه على هذا الإنجاز، قال د.محمد الغملاس، الرئيس التنفيذي لبيان لطب الأسنان: «نحن فخورون جدا بهذا الإنجاز، الذي يعكس جهود إدارة بيان لطب الأسنان التي بذلتها لجعل بيئة العمل أكثر إيجابية، بشكل يؤدي إلى إحراز أفضل النتائج على مستوى الفريق، وعلى المستوى الفردي لكل من موظفينا ومراجعينا». كما أضاف إلى جانب ذلك: «لقد شهدنا في بيان لطب الأسنان هذا العام تحولات إيجابية واسعة النطاق على مستوى العلامة التجارية الخاصة بنا، ويأتي حصولنا على هذا الاعتماد متماشيا مع خطة التطوير الشاملة التي نجريها لعلامتنا التجارية، وإطلاقنا لاستراتيجيتنا الجديدة بالكامل، التي عملنا على تصميمها بعناية شديدة لتحقيق التميز بشكل أكبر في بيان لطب الأسنان، وبهدف تفرد علامتها التجارية عن مختلف العلامات التجارية الأخرى لسائر مؤسسات الخدمات الطبية والرعاية الصحية في السوق الكويتي، حيث يركز جوهر هذه الاستراتيجية الجديدة على الجانب الشخصي لكل من موظفينا وعملائنا، مما يؤكد حقيقة أن موظفينا هم أحد أهم أصولنا وأكبر مصادر الدعم لدينا.