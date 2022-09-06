أقام مجمع البوليفارد بالتعاون مع شركة Art n Dine الجمعة 2 سبتمبر الجاري فعالية فنية وترفيهية واجتماعية داخل المجمع لدعم المواهب والطاقات الابداعية في الرسم للاطفال.



حيث أتاحت هذه الفعالية فرصة للأطفال المبدعين الاستمتاع بتجربة مليئة بالطاقات الإيجابية للفئة العمرية من 5 سنوات الى 14 سنة بحضور رسام محترف مع تقديم وجبات الطعام خلال تجربة الرسم.



وتم تنظيم هذه الفعالية برعاية ماكدونالدز وكاندي كب سويت، حيث تم تقديم الوجبات والحلويات والهدايا للأطفال. وقد أعرب فريق التسويق لدى مجمع البوليفارد عن سعادتهم وامتنانهم بنجاح هذه الفعالية وبالتعاون الذي جمعهم مع فريق Art n Dine مع التمنيات بتكرار هذه التجربة مرة أخرى في المستقبل.