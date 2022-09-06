بمناسبة العودة للمدارس وفي إطار المسؤولية المجتمعية للشركة الكويتية للألبان (كي دي كاو)، أطلقت إدارة التسويق حملة العودة الى المدارس مع كي دي كاو في مجمع الأفنيوز للفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجاري، وذلك للتوعية بأهمية المنتجات الصحية والحليب الطازج لصحة أبنائنا الطلاب.



وفي هذا الإطار، أكدت مديرة التسويق بالشركة الكويتية للألبان علياء جمال أن الشركة الكويتية للألبان تحرص دائما على التواصل الدائم مع عملائها وخاصة الأسر التي تستعد مع أبنائها للعودة إلى العام الدراسي الجديد ولاسيما بعد الانقطاع الطويل.



وأضافت: نظرا لأن العام الجديد سيكون حضور الطلاب بشكل كامل لذلك اطلقنا حملة العودة للمدارس لتوعية الآباء والأمهات على أهمية الغذاء الصحي والمتوازن والاهتمام بالمنتجات الصحية الخالية من الألوان الصناعية والمواد الحافظة.



وأكدت جمال أنه في ظل الحضور الكثيف لرواد حملة العودة للمدارس والذي تجاوز العشر آلاف زائر خلال ثلاث أيام قامت إدارة التسويق بتوزيع منتجات الشركة على الأطفال المقبلين على العام الجديد، مشيرة إلى أن الشركة الكويتية للألبان هي أول وأكبر شركة وطنية تنتج الحليب واللبن الطازج يوميا من المزارع الكويتية إلى المستهلك منذ عام 1960.