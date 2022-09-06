قدم السفير بسام القبندي نسخة من أوراق اعتماده سفيرا للكويت لدى استراليا إلى مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية الاسترالية ايفان ماكونفيل.



وأعـــرب السفيــر القبندي في بيان تلقته «كونا» عقب اللقاء الذي عقد في مقر



وزارة الخـارجــيـــة الاسترالية عن اعتزاز القيـادة السيـاسـيــة في الكويت بمستوى التعاون الثنائي بين البلـديــن والحــرص المشترك على تطويره في مختلف المجالات.



ووصف السفير القبندي العلاقات الكويتية ـ الاسترالية بالممتازة والمتطورة، مؤكدا أنه سيعمل على تعزيزها وتطويرها الى آفاق أرحب تلبي طموح وتطلعات القيادتين والشعبين.