مجلس الوزراء: تكليف وزير المالية بتحديد أسقف الإنفاق وإصدار التعليمات المنظمة بتعميم إعداد تقديرات الميزانية

اطلع على توصيات اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى

إحالة «الأمن الغذائي» إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي لاستكمال متابعة التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من إعداد تقرير توفير مواقع تخزينية إستراتيجية

اطلع على شرح عن وضع صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الأجيال القادمة ووضع المالية العامة للسنوات الخمس المقبلة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية

مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية اليوم: إنجاز الحكومة المتطلبات الشعبوية الحياتية للمواطنين مما لا تحتاج إلى تعديل التشريعات يضاعف رصيدها الشعبي

4 أسباب تبطل تصويت الناخبين

تشكيل أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي يضم ممثلاً عن "المالية" وآخر عن "التجارة" و4 أعضاء يمثلون القطاع الخاص

انتظار صدور مشروع مرسوم تشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صدور مشروع مرسوم تعيين رئيس وحدة التحريات المالية قريباً جداً

سحر الرميح نائباً لمحافظ بنك الكويت المركزي

قبول طلب تقاعد مدير "السكنية"

مجلس الوزراء: تأجيل مراسيم القياديين وتشكيل المجالس إلى اجتماع لاحق

مشروع مرسوم تعيين رؤساء مجالس الهيئات ومجالس الأمناء في الأجهزة الحكومية غير مرتبط بمراسيم تعيين القياديين من وكلاء ووكلاء مساعدين

"مجلس الوزراء": تكليف وزير المالية باتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تحديد أسقف الإنفاق

"التواصل الحكومي": محطة تنقية الصليبية لمعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي

مريم بندق

في مؤشر إيجابي، علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء طلب في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف مزيدا من الدراسة حول مكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين في الدفاع والحرس الوطني والإطفاء والذين طالبوا الصرف على أساس فئة عالية الخطورة وذلك تمهيدا للصرف.

ووافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين سحر الرميح نائبا لمحافظ بنك الكويت المركزي، ووافق على إنهاء مرسوم تعيين مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان وإحالته الى التقاعد.

وأوضحت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن مرسوم تعيين رؤساء مجالس الهيئات ومجالس الأمناء في الأجهزة الحكومية غير مرتبط بمراسيم تعيين القياديين من وكلاء ووكلاء مساعدين.

وكشفت عن أن مرسوم تعيين رؤساء مجالس الهيئات ومجالس الأمناء سيصدر أولا وقريبا جدا إلى جانب مشروعي مرسومي تعيين رئيس وحدة التحريات المالية ومجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

هذا، وكلف المجلس وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد باتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تحديد أسقف الإنفاق ووضع مبدأ توجيهي للجهات بسقوف الإنفاق بعد أن قدم الوزير حزمة الإصلاحات المالية الضرورية لمواجهة التحديات.

وقرر المجلس إحالة مقترحات الأمن الغذائي إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي لتوفير مناطق ومواقع تخزينية إستراتيجية.

مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية اليوم: إنجاز الحكومة المتطلبات الشعبوية الحياتية للمواطنين مما لا تحتاج إلى تعديل التشريعات يضاعف رصيدها الشعبي

برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الاعتيادية اليوم.

ويطلع المجلس على عدة تقارير مرفوعة من اللجان الوزارية لعل أهمها متابعة أعمال الفرق المختصة بأعمال الانتخابات.

وستتم إحاطة المجلس بالجهود التي تتم الآن للتدقيق على المعلومات المقدمة من المرشحين الذين تم تسجيلهم رسميا لمعرفة مدى انطباق شروط الترشح عليهم.

ويتوقع أن يعتمد المجلس تعيين قياديين جدد، فضلاً عن كل الأمل في حسم المكافأة الأمامية للعسكريين في وزارة الدفاع والحرس الوطني والإطفاء، وتوجيه الوزارات التي لم تصرف حتى الآن إلى سرعة انجاز إجراءات الصرف، إلى جانب البت في طلبات أصحاب التظلمات.

ولا يحتاج الأمر القول بأن إنجاز الحكومة المتطلبات الشعبوية الحياتية للمواطنين مما لا تحتاج لتعديل التشريعات يضاعف رصيدها الشعبي لدى جميع شرائح المجتمع.

4 أسباب تبطل تصويت الناخبين

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" أن نظام الانتخاب حدد 4 أسباب تبطل تصويت الناخبين، وتشمل التصويت المعلق علي شرط، والتصويت الذي يعطي لأكثر من العدد المطلوب، والتصويت الذي يثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة، والتصويت الذي يثبت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها اشارة أو علامة قد تدل عليه.

تشكيل أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي يضم ممثلاً عن "المالية" وآخر عن "التجارة" و4 أعضاء يمثلون القطاع الخاص

علمت "الأنباء" انه من ضمن مشاريع المراسيم المتوقع صدورها قريبا جدا مشروع مرسوم تعيين مجلس ادارة بنك الكويت المركزي والذي سيضم ممثلا عن وزارة المالية ، وممثلا عن وزارة التجارة و4 أعضاء آخرين لمدة 3 سنوات يمثلون القطاع الخاص من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية.

انتظار صدور مشروع مرسوم تشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

علمت "الأنباء" انه ينتظر صدور مشروع مرسوم تشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، بعد انتهاء مرسوم تشكيل المجلس الحالي من بداية سبتمبر الجاري.

صدور مشروع مرسوم تعيين رئيس وحدة التحريات المالية قريباً جداً

علمت " الأنباء" ان صدور مشروع مرسوم تعيين رئيس وحدة التحريات المالية سيكون من ضمن مشاريع المراسيم التي ستصدر قريبا جدا.

سحر الرميح نائباً لمحافظ بنك الكويت المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين سحر الرميح نائبا لمحافظ بنك الكويت المركزي.

قبول طلب تقاعد مدير "السكنية"

وافق مجلس الوزراء على قبول طلب الإحالة للتقاعد المقدم من مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان.

مجلس الوزراء: تأجيل مراسيم القياديين وتشكيل المجالس إلى اجتماع لاحق

علمت "الأنباء" أن مجلس الوزراء لم يصدر مراسيم أخرى اليوم باستثناء تعيين سحر الرميح نائبا لمحافظ البنك المركزي وقبول طلب تقاعد مدير السكنية وتم تأجيل مشاريع المراسيم إلى اجتماع لاحق.

مشروع مرسوم تعيين رؤساء مجالس الهيئات ومجالس الأمناء في الأجهزة الحكومية غير مرتبط بمراسيم تعيين القياديين من وكلاء ووكلاء مساعدين

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" أن مرسوم تعيين رؤساء مجالس الهيئات ومجالس الأمناء في الأجهزة الحكومية غير مرتبط بمراسيم تعيين القياديين من وكلاء ووكلاء مساعدين .

وكشفت عن أن مرسوم تعيين رؤساء مجالس الهيئات ومجالس الأمناء في الأجهزة الحكومية سيصدر أولا وقريبا جدا.

"مجلس الوزراء": تكليف وزير المالية باتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تحديد أسقف الإنفاق

مجلس الوزراء يحيل مقترحات الأمن الغذائي إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي لإعداد التقرير الخاص بتوفير مناطق ومواقع تخزينية استراتيجية



عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الاثنين 5 /9 /2022 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ/ أحمد نواف الأحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء / د. محمد عبد اللطيف الفارس بما يلي:

استهل مجلــس الـــوزراء أعمالــــه بالاطلاع على توصيات اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ / طلال خالد الأحمد الصباح ، المتعلقة بمتابعة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى في البلاد وسبل تذليل كل المعوقات التي قد تواجه تنفيذها .

ومن جانب آخر ، استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون الاقتصادية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الدكتور / محمد عبد اللطيف الفارس بشأن مقترح وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بشأن تحديد أسقف الإنفاق للسنوات المالية الثلاث المقبلة ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار باتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تحديد أسقف الإنفاق ووضع مبدأ توجيهي للجهات بسقوف الإنفاق على أساس ركيزة للمالية العامة وإصدار التعليمات المنظمة بتعميم إعداد تقديرات الميزانية وفق أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

ثم استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة المشكلة وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة/ د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس ، بشأن السبل الكفيلة بتعزيز منظومة الأمن الغذائي بدولة الكويت وبالمقترحات والمرئيات المقدمة من (بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، ومؤسسة الموانئ الكويتية) ، وقرر مجلس الوزراء إحالة الموضوع إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي لاستكمال متابعة التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من إعداد التقرير الخاص بتوفير مناطق ومواقع تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين بشتى أنواعها.

ومن جانب آخر قدم وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار / عبد الوهاب محمد الرشيد عرضا مرئيا بشأن تحديات المالية العامة ، تضمن شرحاً لوضع صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الأجيال القادمة ، بالإضافة إلى وضع المالية العامة للسنوات الخمس القادمة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية ، كما تناول العرض البيانات المالية للمصروفات والإيرادات في الميزانية حسب المكونات ، وحزمة الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات .

وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها وزارة المالية في الاضطلاع بالمهام المنوطة بها وحرصها على المحافظة على المال العام وتنميته

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية ، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلات نقل ركاب في العاصمة الصومالية مقديشو والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص ، مؤكدا موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، ويتقدم مجلس الوزراء بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الصومال الشقيق وإلى أسر الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل .

ثم أعرب مجلس الوزراء عن إدانته للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة هرات غرب أفغانستان والذي أسفر عن وقوع عشرات من الضحايا والمصابين ، مؤكد موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب ، معربا عن خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل .

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للمحاولة الآثمة لإغتيال نائب رئيس جمهورية الارجنتين الصديقة السيدة / كريستينا فرنانديز دي كيرشنر ، مشددا على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض للعنف والتطرف والإرهاب والداعم لكافة الجهود الهادفة إلى القضاء على تلك الظواهر ، مؤكدا على وقوف دولة الكويت إلى جانب الارجنتين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها .

"التواصل الحكومي": محطة تنقية الصليبية لمعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي





مجلس الوزراء طلب مزيداً من الدراسة حول مكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين بفئة عالية الخطورة تمهيداً للصرف



في مؤشر إيجابي علمت "الأنباء" ان مجلس الوزراء طلب مزيداً من الدراسة حول صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين في الدفاع والحرس الوطني والإطفاء بفئة عالية الخطورة تمهيداً للصرف.

وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس بما يلي:

استهل مجلس الوزراء أعماله بالاطلاع على توصيات اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، المتعلقة بمتابعة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى في البلاد وسبل تذليل كل المعوقات التي قد تواجه تنفيذها.

ومن جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد عبد اللطيف الفارس بشأن مقترح وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن تحديد أسقف الإنفاق للسنوات المالية الثلاث المقبلة، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد باتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تحديد أسقف الإنفاق ووضع مبدأ توجيهي للجهات بسقوف الإنفاق على أساس ركيزة للمالية العامة وإصدار التعليمات المنظمة بتعميم إعداد تقديرات الميزانية وفق أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

ثم استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة المشكلة من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة د.رنا الفارس، بشأن السبل الكفيلة بتعزيز منظومة الأمن الغذائي بدولة الكويت وبالمقترحات والمرئيات المقدمة من (بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، ومؤسسة الموانئ الكويتية). وقرر مجلس الوزراء إحالة الموضوع إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي لاستكمال متابعة التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من إعداد التقرير الخاص بتوفير مناطق ومواقع تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين بشتى أنواعها.

ومن جانب آخر، قدم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد عرضا مرئيا بشأن تحديات المالية العامة، تضمن شرحا لوضع صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى وضع المالية العامة للسنوات الخمس القادمة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، كما تناول العرض البيانات المالية للمصروفات والإيرادات في الميزانية حسب المكونات، وحزمة الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات.

وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها وزارة المالية في الاضطلاع بالمهام المنوطة بها وحرصها على المحافظة على المال العام وتنميته.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية. وبهذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلات نقل ركاب في العاصمة الصومالية مقديشو والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدا موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، ويتقدم مجلس الوزراء بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الصومال الشقيق وإلى أسر الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

ثم أعرب مجلس الوزراء عن إدانته للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة هرات غرب أفغانستان والذي أسفر عن وقوع عشرات من الضحايا والمصابين، مؤكد موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، معربا عن خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للمحاولة الآثمة لاغتيال نائبة رئيس جمهورية الارجنتين الصديقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، مشددا على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض للعنف والتطرف والإرهاب والداعم لكافة الجهود الهادفة إلى القضاء على تلك الظواهر، مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب الارجنتين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.