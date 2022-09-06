حنان عبدالمعبود



بفرحة الفوز العارمة احتفل مجلس الإدارة الجديد للجمعية الصيدلية الكويتية بالفوز لعامين جديدين مقبلين، وجاءت النتائج، كما يلي: قائمة التطوير وتضم الصيادلة، وحصد فيها عبدالعزيز الجدعان 358 صوتا، وجاء محمد العنزي ثانيا بـ 342 صوتا، وثالثا خالد المطيري بـ 289 صوتا، ثم علي الشمري بـ 267 صوتا، تلته بدور الحجرف بـ 249 صوتا.



أما قائمة المهنة فكانت نتائجها كما يلي: احمد تقي 345 صوتا، علي هادي 317 صوتا، شريفة الفجري 294 صوتا، عبدالله عوض العنزي 279 صوتا، عمر الفيلكاوي 263 صوتا، ونواف الحربي 140 صوتا. وكانت وقائع الانتخابات قد جرت في مقر دار المهن الطبية بمنطقة الجابرية للتباري بين قائمة التطوير وقائمة المهنة، كما دخل الصيدلي نواف الحربي بالانتخابات مستقلا. وكانت الانتخابات بإدارة وإشراف مسؤولي وزارة الشؤون وعلى رأسهم مدير إدارة الجمعيات الأهلية خالد بن شفلوت.